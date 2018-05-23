شاهد: اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين بباريس

اندلعت مناوشات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين وسط العاصمة باريس الثلاثاء على إثر مظاهرات عمالية دعت إليها النقابات الدفاع عن الخدمات العامة.
اتحادات العمال التي نظمت المظاهرة عبرت عن غضبها من الإجراءات المشددة التي يخضع لها القطاع العام، بالإضافة إلى السياسة الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.
واستخدمت الشرطة الفرنسية قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذين قاموا بتكسير محلين تجاريين وحافلة، كما تم إيقاف عشرين شخصا.
اقرأ المزيد يورونيوز:
وتعد هذه المظاهرة الثالثة التي تنظمها نقابات العمال على مستوى االبلاد، منذ أن استلم ماكرون الحكم في مايو/ أيار الماضي.
وقد دعت أكبر النقابات العمالية واتحادات صغيرة لهذه المظاهرة، حيث خرج مناصريهم في أكثر من 140 مدينة ومنطقة في فرنسا.