للمرة الأولى جوائز القيادات الأوروبية وماكرون هو "القائد الأوروبي"

رغم أن قمة الاعمال الأوروبية السنوية قد بدأت فعالياتها قبل سبعة عشر عاماً، وأن "يورونيوز" قد انطلقت قبل 25 عاماً، لكن هذه الجوائز المشتركة بين الهيئتين تمنح للمرة الأولى.

هذه الجوائز حددت وفق ست فئات ووزعت على مسؤولين وسياسيين ورجال أعمال، وذلك تقديراً لمساهماتهم الكبيرة في ميادين أعمالهم.

شعار "جوائز القيادات الاوروبية" يورونيوز

أما الفائزون فيها فقد اختارهم متابعو "يورونيوز" إضافة للجنة تحكيم مؤلفة من ثمانية صحفيين ونساء ورجال أعمال.

هذا وكانت الزميلة مايثري سيثارامان عريفة الحفل.

1- جائزة تكريم ذكرى دافني كاروانا غاليزيا

هذه الجائزة الأولى وهي جائزة لتكريم ذكرى الصحفية المالطية دافني كاروانا غاليزيا التي اغتيلت في 15 أكتوبر-تشرين الأول للعام 2017. وقد تسلم هذه الجائزة ابنا دافني اندرو وماثيو كاروانا غاليزيا.

إبنا الصحفية دافني كاريوانا غاليزيا يتسلما الجائزة يورونيوز

رئيس البرلمان الأوروبي الذي كان حاضراً وقدم الجائزة الأولى تحدث مشدداً على أهمية حرية الصحافة والتعبير. وقال إن الاتحاد الأوروبي لا يعنى فقط بالمصرف الأوروبي وبالأعمال والتشريعات وانما أيضاً بالقيم الأوروبية. تاياني كان صحفياً قبل أن يدخل عالم السياسة.

وأضاف ان البرلمان الأوروبي يساند الصحافة والشرطة للتعرف على منفذي جريمة قتل دافني كاروانا غاليزيا. واعتبر انه ليس من المقبول أن يقتل صحفي في أوروبا في هذا الزمن.

2- جائزة القائد الأوروبي للعام

هذه الجائزة تمنح لشخصية قيادية نجحت في جمع الجماهير واقنعتهم بمشروعها أو فكرتها. وقد منحت للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

ومن مدير عام قناة "يورونيوز" ورئيس قناة "افريكانيوز" ميكائيل بيترز تسلم السفير الفرنسي لدى الاتحاد الاوروبي فيليب ليغليز كوستا الجائزة بالانابة عن ماكرون، كما تحدث بلسانه معلناً فخره بهذه الجائزة متمنياً أن يكون حاضراً ليتسلمها بنفسه.

كما أشار السفير الفرنسي إلى أهداف ماكرون فيما يتعلق بسياسته التي أعلن عنها بهدف تطوير الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو.

أما الذين تم ترشيحهم لنيل هذه الجائزة إضافة ماكرون فهما: المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، والمفوضة الأوروبية للشؤون التنافسية مارغريت فيستاغر.

3- جائزة الرئيس التنفيذي الأوروبي للعام

أما جائزة الرئيس التنفيذي الأوروبي لهذا العام فكانت للسيدة إديتا كوتسيك. وقدمها لها رجل الأعمال رئيس "بيزنيس أوروب" ماركوس بيرير.

كوتسيك مع شركتها "سيدلي" التي أسستها عام 2014، طورت تقنية سوار للتطبيب عن بعد.

إديتا كوتسيك تفوز بجائزة الرئيس التنفيذي الاوروبي يورونيوز

وقد نافسها على هذه الجائزة كل من ليزا لانغ مؤسسة شركة "الكتروكوتور" عام 2014 وقد أدخلت التقنيات في عالم الأزياء، هذه السيدة تعتبر من بين مائة شخصية مؤثرة في العالم ، وآنا بوتين رئيسة شركة "سانتاندر" منذ عام 2014 وقد ترأست أكبر مصرف في أوروبا لجهة قيمته السوقية وعدد موظفيه.

هذه الجائزة خصصت للشخصية المتميزة في ريادة الاعمال والتي تملك رؤية بعيدة المدى في هذا المجال أو لشخص يترأس مؤسسة أو شركة ناجحة.

4- جائزة رجل الأعمال الأوروبي للعام

جائزة رجل الاعمال الأوروبي او سيدة الاعمال الأوروبية لهذا العام، منحت للمهندس الهولندي بويان سلات. سلات عمره 23 عاماً مؤسس "أوسيان كلين آب" وهي شركة تطور تقنيات لتنظيف المحيطات من البلاستيك. واستلم جائزته من بيات ديغين عضوة لجنة التحكيم والمستشارة في مؤسسة "إرنس أند يونغ".

خصصت هذه الجائزة الرابعة للشخصية التي تمكنت من إدارة مؤسستها أو شركتها بنجاح كبير مع نمو مذهل ودائم.

إضافة للفائز، رشح لنيل هذه الجائزة، كل من سيباستيان سيمياتكوفسكي، وأنطونيو لوسينا دي فاريا.

سيمياتكوفسكي هو سويدي، بعمر الثالثة والعشرين شارك في تأسيس "كلارنا" وهي منصة لدفع الأموال على الانترنيت. بعد اثني عشر عاماً، أصبح أكثر من ستين مليون يستخدمون هذه المنصة.

أما دي فاريا كان قد أسس أول شركة له وهو بعمر الخامسة عشرة عاماً، كما أنه مؤسس "فابريكا" وهو شركة تعنى بالطاقة المتجددة في كل من البرتغال والبرازيل.

5- جائزة المبتكر الأوروبي للعام

الجائزة الخامسة هذه مخصصة لمن أظهر الابداع والابتكار في عملية تطوير منتج أو خدمة من أجل تحسين حياة المستهلكين.

هذه الجائزة الخامسة وهي جائزة المبتكر الأوروبي خصصت لكريستيان إيمري، وقد تسلمها من كي آنانث كريشنان مدير القسم التكنولوجي في شركة تاتا للخدمات الاستشارية وهي من بين أكبر الشركات العالمية.

إيمري هو مجري الجنسية ابتكر نظارات يتحكم بها الصوت وهي مخصصة لمن يعاني من ضعف في النظر لمساعدتهم على التحرك.

كريستيان إيمري الحائز على جائزة المبتكر الاوروبي يورونيوز

إضافة لإيمري، رشح لهذه الجائزة كل من الاخوين السويديين من أصل إيراني ماكس وآلن محمدي، والبروفسون آنيبال أوليرو.

الاخوين محمدي اخترعا جهازاً لكشف الامراض التي قد تؤدي للإصابة بأمراض القلب والشرايين.

أما البروفسور أوليرو فهو أستاذ في مركز البحوث في جامعة اشبيلية، فقد طوّر أول طائرة من دون طيار مجهزة بأدوات متطورة للتحكم فيها جوياً.

6- جائزة الشخصية الأوروبية للعام

الجائزة السادسة خصصت للشخصية التي أثّرت في الآخرين وتمكنت من إحداث الفارق الإيجابي في قطاع ما سواء تعلق الأمر بالعمل الإنساني او الاجتماعي المدني أو جمع التبرعات والمساعدة على تمنية المجتمعات.

هذه الجائزة منحت لفلورين باديتا (في الصورة أدناها) مؤسس "كوروبتشيا اوسيد" أي "الفساد يقتل". مع هذه المؤسسة يعمل لاعتبار قضايا الفساد جرائم يجب معاقبة المشاركين فيها.

وقد نافسه على هذه الجائزة كل من باربارا نوفاكا واندراس فيكي غيور.

نوفاكا هي ناشطة بولندية وسياسية ومسؤولة في "الاتحاد اليساري" وهو تحالف للأحزاب اليسارية، وهي تناضل منع الإجهاض في بلادها.

أما فيكي غيور فهو أيضاً محام، وناشط معارض، وسياسي وزعيم التحالف من أجل الديمقراطية.