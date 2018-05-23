قوات موالية لخليفة حفتر تبدأ الهجوم على درنة

خاضت قوات موالية للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر اشتباكات عنيفة حول مدينة درنة الثلاثاء 22 مايو/ أيار، في الوقت الذي انفجرت فيه سيارة ملغومة كما خُطف جندي من نقطة تفتيش في منطقة أخرى بشرق ليبيا.
وكان حفتر قد أعلن أنه سيحرر المدينة في بداية هذا الشهر، من سيطرة تحالف يضم إسلاميين متشددين ومقاتلين آخرين يعرفون باسم مجلس شورى مجاهدي درنة
وقال ميلاد الزاوي المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر إن القتال الذي اندلع جنوب غربي درنة كان أعنف قتال منذ أن صعد الجيش الوطني الليبي حملته للسيطرة على درنة، وأضاف أن قائدا قُتل كما أصيب جنديان.
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ويطوق الجيش الوطني الليبي مدينة درنة ويشن غارات جوية عليها بين الحين والآخر. ويحاول تعزيز قبضته في شرق ليبيا بعد سيطرته على بنغازي العام الماضي.
وقالت مصادر طبية وبيانات إن قوات الجيش الوطني الليبي فقدت نحو تسعة رجال كما قُتل 14 من مجلس شورى مجاهدي درنة خلال الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة حول درنة.
وقال مصدر أمني إن انفجار السيارة الملغومة وقع جنوب غربي مدينة أجدابيا في الوقت الذي خُطف فيه جندي من نقطة تفتيش جنوبي بنغازي.
وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المسؤولية عن تفجير السيارة الملغومة.