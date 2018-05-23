قوات موالية لخليفة حفتر تبدأ الهجوم على درنة

خاضت قوات موالية للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر اشتباكات عنيفة حول مدينة درنة الثلاثاء 22 مايو/ أيار، في الوقت الذي انفجرت فيه سيارة ملغومة كما خُطف جندي من نقطة تفتيش في منطقة أخرى بشرق ليبيا.

وكان حفتر قد أعلن أنه سيحرر المدينة في بداية هذا الشهر، من سيطرة تحالف يضم إسلاميين متشددين ومقاتلين آخرين يعرفون باسم مجلس شورى مجاهدي درنة

وقال ميلاد الزاوي المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر إن القتال الذي اندلع جنوب غربي درنة كان أعنف قتال منذ أن صعد الجيش الوطني الليبي حملته للسيطرة على درنة، وأضاف أن قائدا قُتل كما أصيب جنديان.