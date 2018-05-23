ظريف يقول إن تصريحات بومبيو تستند إلى "أوهام قديمة"

وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأربعاء تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إيران بأنها "عارية من الصحة" وتستند إلى "أوهام قديمة" وقال إن واشنطن باتت رهينة لجماعات ضغط.
وقبل يومين قال بومبيو إن واشنطن قد تفرض عقوبات على إيران إذا لم تحجم نفوذها الإقليمي والعسكري واتهم طهران بدعم جماعات مسلحة في دول مثل سوريا ولبنان واليمن.
وقال ظريف إن بومبيو كرر مزاعم قديمة ضد طهران "بلهجة أقوى وأقل تهذيبا".
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الرسمي "بومبيو وغيره من المسؤولين الأمريكيين يعيشون في أوهام قديمة... لقد أصبحوا رهائن لجماعات ضغط فاسدة".
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