هل تستطيع الانجليزية أن تحافظ على مكانتها كأفضل لغة في العالم؟

يتحدث مئات ملايين الأشخاص اللغة الإنجليزية في أنحاء كثيرة من العالم، ولكن هل تطور تكنولوجيا الترجمة واللغات الهجينة تهدد مكانة اللغة الإنجليزية التي هي عليها اليوم؟

تقول بي بي سي التي طرحت هذا السؤال، إن الصين تفاخر بأنها الدولة الأولى في العالم التي يوجد فيها أكبر عدد من الناس يتعلمون الإنجليزية، أو يتحدثون بها.