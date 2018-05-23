كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا السياسي الجديد جوزيبي كونتي بتشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة، والتي تضم حزبي حركة خمسة نجوم والرابطة "من اقصى اليمين". وقال كونتي، عقب اجتماع مطول على غير العادة مع ماتاريلا، إنه قبل التفويض بتحفظ، وهو إجراء عادي في قبول مثل هذا العرض. ويتعين على كونتي، وهو أستاذ قانون من فلورنسا، أن يضع قائمة بأعضاء حكومته يقرها رئيس الجمهورية قبل أن يصبح بوسع الحكومة أداء اليمين.
تكليف جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إيطاليا
تكليف جوزيبي كونتي بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة في إيطاليا
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وقال كونتي إن حكومته ستدافع عن مصالح الإيطاليين العاديين، ولكنه أقر بأنه سيتعين عليها الوفاء بالتزاماتها الأوروبية والدولية. وقال كونتي أيضا إنه واع بضرورة دعم مكانة إيطاليا في أوروبا وفي العالم، وإنه على الحكومة أن تعمل بجهد بخصوص الميزانية الأوروبية، وإصلاح قانون الهجرة، وتحقيق الاتحاد المصرفي.
وكونتي، المدعوم من حزبي حركة خمسة نجوم والرابطة، ليس له أي منصب منتخب، كما أنه لا يملك أية خبرة سياسية أو إدارية. ويقول منتقدون إنه يخاطر بأن يصبح زعيما ضعيفا، بدون تأثير يُذكر على شركائه في الائتلاف.