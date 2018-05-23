فاز الزعيم الشيعي نبيه بري الأربعاء بولاية سادسة لرئاسة مجلس النواب اللبناني منذ عام 1992 بعد حصوله على أكثر من نصف عدد الأصوات.
نبيه بري يدعو إلى تشكيل حكومة مباشرة بعد انتخابه رئيسا للبرلمان
نبيه بري يدعو إلى تشكيل حكومة مباشرة بعد انتخابه رئيسا للبرلمان
ويجري انتخاب رئيس وهيئة مكتب مجلس النواب في أول جلسة له عقب الانتخابات النيابية التي جرت في السادس من مايو أيار وذلك بعد تمديد مجلس النواب لنفسه منذ عام 2009.
وحصل الزعيم الشيعي على 98 صوتا في البرلمان اللبناني المكون من 128 مقعدا وهو ما ضمن إعادة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي للمرة السادسة منذ عام 1992.
ويرأس بري البالغ من العمر 80 عاما، حركة "أمل" وهو حليف وثيق لحزب الله، الذي يمتلك ترسانة سلاح كبيرة، منذ انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي نشبت بين عامي 1975 و1990.
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ومباشرة بعد انتخابه على رأس البرلمان دعا بري إلى تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن.
وقال بري في كلمة أمام البرلمان بعد إعادة انتخابه "سيكون على مجلسنا الكريم التزام المشاورات النيابية لإنجاز الاستحقاق الثالث المتمثل باختيار رئيس لحكومة لبنان وتكليفه بتشكيل الحكومة وصولا للثقة بأقصى سرعة ممكنة".
كما انتخب البرلمان إيلي فرزلي حليف حزب الله في منصب رئيس البرلمان بـ 80 صوتا.
وتولى أحد معارضي حزب الله منصب نائب رئيس البرلمان، المخصص للروم الارثوذوكس، منذ العام 2005 وهو العام الذي انسحبت فيه القوات السورية من لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وفرزلي أحد السياسيين المؤيدين لدمشق الذين أعادتهم انتخابات السادس من مايو أيار إلى المناصب العامة للمرة الأولى منذ عام 2005.