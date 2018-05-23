طلاب جامعة موسكو يحتجون على وجود مشجعي كأس العالم في الحرم الجامعي

نظم طلاب جامعة موسكو الحكومية مسيرة احتجاجية على إقامة منطقة خاصة لمشجعي كأس العالم في حرم الجامعة.
ويخشى الطلاب، ولا سيما منهم أعضاء مجموعة المبادرة الخاصة بجامعة موسكو، من أن يتسبب مشجعي كرة القدم بصخبهم المعهود في تشويشهم وتعكير صفو دراساتهم الأكاديمية خلال امتحاناتهم.
وتقول ألكسندرا زابولسكايا، وهي إحدى طلاب التخرج في الجامعة، لرويترز إن المشجعين سيتسببون بالأذى للطبيعة أيضا، مشيرة إلى أن بعض المشاركين في المسيرة حملوا مجموعة من العصي بعد أن كسروا فروع الأشجار التي تم قطعها لتوفير مساحة للبناء.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي أركادي دفوركوفيتش لرويترز إنه قد تم اتخاذ خطوات معينة للحد من مستوى الضوضاء التي يتعرض لها الطلاب، وان مجتمع جامعة موسكو الحكومية يرحب بشكل عام بتلك الخطوات.
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وتستضيف روسيا الدوري النهائي لكأس العالم 2018، والذي سوف يبدأ في 14 يونيو-حزيران في العاصمة موسكو حيث سيواجه الفريق الروسي المضيف فريق المملكة العربية السعودية في ملعب لوزنيكي.
وسوف تستضيف موسكو 12 من أصل 64 مباراة في كأس العالم. والمدن العشر الأخرى التي ستستضيف باقي المباريات هي كالينينغراد وسانت بطرسبورغ ونيجني نوفغورود وسوتشي وسمارا وسارانسك وروستوف أون دون وإيكاتيرين برج فولغوغراد وكازان.