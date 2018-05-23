قبل الانتخابات الأوروبية..كيف تُرسم معالم المشروع الأوروبي؟

بدأ الأربعاء العد التنازلي لانطلاق الانتخابات البرلمانية الأوروبية وبهذه المناسبة تحدث رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني عن الموعد الحاسم معرّجا على استطلاع نشر مؤخرا يسلّط الضوء على مشاعر المواطنين الأوروبيين من إجراء الانتخابات البرلمانية الاوروبية، حيث إنه وحسب التقرير ذاته، تعتقد أغلبية كبيرة ممن استطلعت آراؤهم أن وجود دولة ما ضمن الاتحاد الأوروبي يعتبر أمرا جيدا للغاية.

هذا وتعتقد نسبة 60 بالمئة ممن استطلعت آراؤهم أن بقاء بلد ما كعضو داخل الاتحاد الأوروبي يعتبر فكرة جيدة، بينما يعتقد 25 بالمئة أن العضوية ليست إيجابية ولا سلبية في حين يعتقد ما نسبته 12 بالمئة أن عضوية بلد داخل الاتحاد يعتبر أمرا سيئا.