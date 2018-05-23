فلسطين تنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

تقدمة دولة فلسطين يوم الخميس 17 مايو / أيار 2018 في لاهاي، بطلب للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للأمين العام للأمم المتحدة، وبهذا فإن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ يوم 16 يونيو / حزيران من هذا العام.
" يتصلون بنا للعمل حين لا يقدر الآخرون على القيام بمهمة العمل التي أوكلت إليهم،ولقد قمت في يوم ما بالعمل لمدة 24 ساعة،ودون توقف، فهناك دائما خطر داهم،أن تكون عرضة للطرد،ولذلك تكون مضطرا للعمل دون أن تتفوه بكلمة اعتراض،حياتنا يستوطنها الخوف،ويومياتنا هي الخوف ذاته." محمد العامل بأجر يومي
" " هذه المحاولة الجديدة لكسر عن غزة تؤكد على إصرار المتضامنين الدوليين على تحقيق هدفهم في كسر الحصار وعلى فضح السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الفلسطينيين. وانها من اجل تحقيق هدفها ستترافق مع حملة إعلامية وسياسية للضغط على فارضي هذ" زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار - العضو المؤسس في أسطول الحرية-
"ما أنجزناه اليوم يعتبر بنظرنا رمزا استثنائيا يعكس قوة ما تمثلّه هذه المبادرات التي تحفز التعايش والتلاقي معا،هذه المبادرات تقف في أوجه الانكفاء على الذات،و الخوف والشرّ،وتحارب العنف وكذا الكراهية والتمييز" الأب جاك هانون من ،الكنيسة الكاثوليكية بيغيناج
" يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط الموثوق به ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. الدور الحقيقي لأوروبا هو البدء فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"." عبد الرحيم الفرا -سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي،بلجيكا ولوكسمبورغ
"قضاء شهر رمضان بالمغرب، أجمل شيء في الوجود. و لا شيء يضاهيه أبدا. حيث إن الجميع يصوم بالمغرب،بينما هنا في بلجيكا نرى كثيرين لا يصومون مثلنا..كما أحن إلى صلاة التراويح في المغرب..و المعيشة هنا ببلجيكا غالية إلى حدّ ما مقارنة بالمغرب.أما من يعملون فالحياة المعيشية لا بأس بها" ميموني عبد الإله مغربي من الريف المغربي و مقيم بمولنبيك
""يدعو رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إسرائيل إلى عدم تنفيذ الهدم في التجمع المُشار إليه، كما أن تهجير التجمع هو مخالف لالتزامات إسرائيل كَسُلطَة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي الإنساني" بعثة الاتحاد الأوروبي بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه
""يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط الموثوق به ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. الدور الحقيقي لأوروبا هو البدء فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"." عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي،بلجيكا ولوكسمبورغ
" يتصلون بنا للعمل حين لا يقدر الآخرون على القيام بمهمة العمل التي أوكلت إليهم،ولقد قمت في يوم ما بالعمل لمدة 24 ساعة،ودون توقف، فهناك دائما خطر داهم،أن تكون عرضة للطرد،ولذلك تكون مضطرا للعمل دون أن تتفوه بكلمة اعتراض،حياتنا يستوطنها الخوف،ويومياتنا هي الخوف ذاته." محمد العامل بأجر يومي
" " هذه المحاولة الجديدة لكسر عن غزة تؤكد على إصرار المتضامنين الدوليين على تحقيق هدفهم في كسر الحصار وعلى فضح السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الفلسطينيين. وانها من اجل تحقيق هدفها ستترافق مع حملة إعلامية وسياسية للضغط على فارضي هذ" زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار - العضو المؤسس في أسطول الحرية-
"ما أنجزناه اليوم يعتبر بنظرنا رمزا استثنائيا يعكس قوة ما تمثلّه هذه المبادرات التي تحفز التعايش والتلاقي معا،هذه المبادرات تقف في أوجه الانكفاء على الذات،و الخوف والشرّ،وتحارب العنف وكذا الكراهية والتمييز" الأب جاك هانون من ،الكنيسة الكاثوليكية بيغيناج
" يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط الموثوق به ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. الدور الحقيقي لأوروبا هو البدء فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"." عبد الرحيم الفرا -سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي،بلجيكا ولوكسمبورغ
"قضاء شهر رمضان بالمغرب، أجمل شيء في الوجود. و لا شيء يضاهيه أبدا. حيث إن الجميع يصوم بالمغرب،بينما هنا في بلجيكا نرى كثيرين لا يصومون مثلنا..كما أحن إلى صلاة التراويح في المغرب..و المعيشة هنا ببلجيكا غالية إلى حدّ ما مقارنة بالمغرب.أما من يعملون فالحياة المعيشية لا بأس بها" ميموني عبد الإله مغربي من الريف المغربي و مقيم بمولنبيك
""يدعو رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله إسرائيل إلى عدم تنفيذ الهدم في التجمع المُشار إليه، كما أن تهجير التجمع هو مخالف لالتزامات إسرائيل كَسُلطَة قائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي الإنساني" بعثة الاتحاد الأوروبي بيان حصلت يورونيوز على نسخة منه
""يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط الموثوق به ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. الدور الحقيقي لأوروبا هو البدء فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"." عبد الرحيم الفرا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي،بلجيكا ولوكسمبورغ
فلسطين تنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية