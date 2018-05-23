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فلسطين تنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

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فلسطين تنضم إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

جانب من اجتماعات الدول الأعضاء
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تقدمة دولة فلسطين يوم الخميس 17 مايو / أيار 2018 في لاهاي، بطلب للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للأمين العام للأمم المتحدة، وبهذا فإن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ يوم 16 يونيو / حزيران من هذا العام.

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