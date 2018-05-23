شاهد: ملثمون في مظاهرات باريس وهم يحرقون دمية ماكرون
اندلعت الاشتباكات بين الشرطة ومجموعات من الشباب الملثمين المناهضين للاصلاحات الحكومية يوم أمس الثلاثاء على هامش مسيرة العمل في العاصمة الفرنسية باريس، مما أجبر المشاركين في مسيرة الاحتجاج النقابي على الوقوف بعيداً خوفاً من تعرضهم لشظايا أو قنابل الغاز المسيل للدموع، واضطروا لاحقا لتعليق المسيرة إلى أن توقفت الفوضى حولهم.
وقام مجموعة من المتظاهرين الملثمين بإحراق دمية تمثل وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقاموا بتكسير واجهات بعض المحلات الزجاجية المجاورة، مما اضطر الشرطة الفرنسية لاستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم.