قال رجل تشيلي مثلي الجنس إن البابا فرانسيس أخبره أن الله خلق المثليين على هيئتهم الحالية.
البابا فرانسيس يخبر مثلياً أن "الله يحب المثليين"
البابا فرانسيس يخبر مثلياً أن "الله يحب المثليين"
وكان الرجل، ويدعى خوان كارلوس كروز، أحد ضحايا القس التشيلي المتهم بالتعدي الجنسي على عدد من الأطفال وهي الفضيحة التي عصفت بعدد من رجال الدين الكاثوليكي بتشيلي، ضمن وفد دُعي للقاء البابا فرانسيس بالفاتيكان.
وقال كروز إن البابا أخبره خلال لقائهما: "الله يحبك كما أنت. الله خلقك كما أنت. البابا يحبك وأنت أيضاً يجب أن تحب نفسك".
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ولم يعلق الفاتيكان على مدي صحة او خطأ تصريحات كروز ما جرت عادة إدارة الفاتيكان على عدم التعليق على ما يرد بمحادثات البابا فرانسيس الخاصة.
وقال الموقر اليسوعي الأمريكية جيمس مارتن، الذي ألف كتاباً عن وجوب إيجاد الطرق الجديدة للتعاطي مع شؤون المثليين جنسيا، إن تصريحات البابا لكروز تفتح الطريق أمام تغيير الكنيسة الكاثوليكية لنظرتها للمثليين.
المصدر: رويترز