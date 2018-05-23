شاهد: "فقاعات الماء"، سيارات أجرة تطير فوق المسالك المائية
"فقاعات البحر" هو اسم سيارات الأجرة الطائرة التي تم تجريبها على نهر السين في باريس، عشية مؤتمر "فيفا تاك" الذي يحضره في العاصمة الفرنسية، رؤساء تنفيذيون لمؤسسات تكنولوجية وشركات ناشئة من مختلف أنحاء العالم.
ويريد آلان تيبو صاحب اليخت أن يحطم مركبه الرقم القياسي العالمي للسرعة البحرية على المسالك المائية لمعظم المدن، آملا أن يبيع أولى نماذج مشروعه الذي تدعمه رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو، ابتداء من يوم الخميس من هذا الأسبوع، ولكن فرص نجاح "الفقاعات" هو رهين موافقة السلطات على زيادة حدود السرعة المسموح بها حاليا على نهر السان، حتى تستطيع السيارة الارتفاع عن سطح الماء، ثم الانطلاق.