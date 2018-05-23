"خطة أينشتاين" برنامج متميز لدمج اللاجئين بالمجتمع الهولندي

تنفذ هولندا برنامجا خاصا "خطة أينشتاين" مدعوما من صندوق التماسك للاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه الخطة إلى العمل على وضع اللاجئين الجدد على طريق الاندماج مع المجتمع الجديد، من خلال إقامة دورات الإعداد والتأهيل الاجتماعي والمهني بمشاركة المواطنين الأصليين.

إسمي ديما قادري أنا لاجئة سورية، أعيش في مركز اللاجئين هنا، وأتعلم ضمن برنامج "خطة أينشتاين" في هذا البناء. من خلال مشاركتي في خطة أينشتاين، تعرفت على أشخاص جدد من الجوار في أوفرفيخت، ندرس معا ونقضي أوقاتنا معا ، ما غير حياتي".

تبلغ ديما من العمر 21 سنة، وصلت إلى هولندا منذ 8 شهور.