جواز السفر الياباني يزيح السنغافوري.. والإمارات العربية الأكثر تقدما بين الدول

حصلت اليابان على المركز الأول في تصنيف "هنلي" لجوازات السفر، مزيحة بذلك سنغافورا التي كانت قد حازت على هذا الترتيب في الدراسة التي نشرت في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.

فبحسب البيان الصادر عن "مؤشر هينلي لجوازات السفر" الأربعاء 23 مايو / أيار، فإن جواز السفر الياباني يخول لحامليه الدخول إلى 189 دولة، بعد أن كانت تشارك كلا من الدنمارك وفنلندا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والنرويج واليابان والمملكة المتحدة التي يمكن لحامله السفر إلى 156 دولة من دون تأشيرة.

وتراجع جواز السفر السنغافوري إلى المرتبة الثانية مع ألمانيا التي حافظت على مركزها، بإمكانية الدخول إلى 188 دولة دون تأشيرة.