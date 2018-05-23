قوة قبضة اليد دليل على صحة الإنسان

أكد فريق من الباحثين أنّ قوة قبضة اليد قد تكون مؤشرا أفضل على الصحة في المستقبل من بعض القياسات التي يستخدمها الأطباء في الوقت الراهن لتقييم المخاطر الصحية.

وأشار الباحثون في تقريرهم الذي نشر على الموقع الإلكتروني لدورية "بي.إم.جي" إلى أنه على الرغم من أن قوة القبضة كانت دوما مؤشرا جيدا للضعف أو الصحة لدى كبار السن، إلا أنها يمكن أن تساعد الأطباء على فهم المخاطر الصحية التي قد تواجه البالغين في جميع الأعمار، بما في ذلك احتمالات الإصابة بأمراض القلب والرئتين والسرطان.

وأعتبر كبير الباحثين ستيوارت غراي من جامعة غلاسغو أنه من السهل قياس قوة القبضة، وقد تكون مفيدة في المساعدة على التنبؤ بالأمراض في المستقبل". وأضاف غراي: "لقد أظهرت قوة القبضة ارتباطا أقوى بأمراض القلب والشرايين من ضغط الدم والنشاط البدني، وهو ما كان مفاجئا بعض الشيء". وأوضح ستيوارت غراي أنّ الدراسة التي تمّ القيام بها تسلط الضوء بشكل جيد على مدى قوة هذه الصلة.