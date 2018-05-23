الليرة التركية تواصل انهيارها متجاوزة كل التوقعات

تواصل الليرة التركية تراجعها الحاد مقابل الدولار مع قيام المستثمرين بدفع العملة إلى مستويات منخفضة جديدة وسط قلق متنامي بشأن قبضة الرئيس رجب طيب اردوغان على السياسة النقدية.
ولا يزال الغموض يلفّ الانهيار المتواصل لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، الذي حقّق مستوى قياسياً جديداً بافتتاح السوق التركية، صباح الأربعاء، لتصل إلى 4.92 للدولار الواحد.
وكانت العملة التركية قد سجلت تراجعا في الساعة 04:35 بتوقيت غرينتش إلى 4.7500 ليرة للدولار الأمريكي مقلصة خسائرها بعد أن لامست مستوى منخفضا قياسيا عند 4.8450 خلال الليل. وفقدت العملة 21 بالمئة من قيمتها منذ بداية السنة.
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وسبق وأن توقعت وكالة "بلومبيرغ" في تقرير لها الثلاثاء، أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات اقتصادية لدعم الليرة فيمكن أن تصل بحلول الأسبوع المقبل إلى مستوى 4.75 ليرات مقابل الدولار الأمريكي، لكن ما جرى مساءً حطم هذا التوقع.