لماذا تطلب مواقع الأنترنت تصريحا للحصول على بياناتك الشخصية؟

إذا كنت تقيم في الاتحاد الأوروبي، أو حتى خارجه، فربما قد لاحظت أن الكثير من المواقع الالكترونية يسألونك إذا ما كانوا يستطيعون استخدام بياناتك الشخصية، وربما تستلم العديد من الرسائل الالكترونية عندما تعتاد على زيارة أحد المواقع.

ما الذي يجري فعلا؟

الاتحاد الأوروبي يعمل على ما يسمى النظام العام لحماية المعلومات، وسيصدره في 24 مايو/ أيار الجاري، وهو ما يجبر الشركات التي تجمع معلومات من المستخدمين أن تحصل على إذنهم أولا.

هل حصلوا على هذه المعلومات دون إذني فيما سبق؟

ليس بالضرورة، فقد تكون قد أعطيتهم هذه المعلومات من خلال عمليات أجريتها على شبكة الانترنت، أو من خلال المعاملات الورقية، أو من خلال زيارتك لبعض المواقع التي تستخدم ما يسمى بالـ " cookies" وهي تطبيقات تحصل على معلوماتك بشكل تلقائي.