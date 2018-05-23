سفير أمريكا في إسرائيل يتلقى هدية مثيرة للجدل

تلقى سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل ديفيد فريدمان أثناء زيارته لمدينة بني براك هدية تمثلت في صورة لمدينة القدس تم تعديلها لتظهر صورة المعبد الثالث على جبل الهيكل بدلاً من المسجد الأقصى.
ونشرت صحيفة "القدس بوست" صورة السفير الأمريكي ضاحكاً أثناء استلامه الصورة، ونقلت اعتذاراً للمؤسسة غير الحكومية التي قامت بإهداء الصورة لفريدمان، مدعية ضمن الاعتذار أن المؤسسة لم تكن على علم مسبق بمحتوى الصورة المعدل، وأنهم يلاحقون المسؤول عن هذه "الحيلة السياسية الرخيصة" على حد تعبيرهم.
ونقلت الصحيفة أيضا عن متحدث باسم السفارة الأميركية أنه نفى أن يكون السفير على علم بالتعديلات الموجودة في الصورة. وأضافت أن السفير "شعر بخيبة أمل عميقة لأن يقوم أحد باستغلال زيارته لبني براك بطريقة مثيرة للجدل كهذه".
للمزيد على يورونيوز:
ونقلت صحيفة الرأي الفلسطينية عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات قوله "أن تصل الأمور بسفير الرئيس ترامب إلى تسلم وقبول صورة مجسم للهيكل المزعوم، مكان الحرم القدسي الشريف، مع آثار دمار قبة الصخرة والمسجد الأقصى مع هذه الابتسامة، يدل على الموافقة والاقرار".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي الصورة والتي تم محو القبة الذهبية الشهيرة لمسجد قبة الصخرة منها بالإضافة لإزلة المسجد الأقصى نهائيا، واعتبر بعضهم هذا الفعل متوقعاً من قبل السفير فريدمان والذي لطالما عرف عنه مواقفه المتطرفة الداعمة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وللأحزاب اليمينية المتطرفة في إسرائيل.