مع اقتراب موعد لقاء ليفربول و ريال مدريد المرتقب لاسدال الستار على نهائي دوري أبطال أوروبا، يتساءل البعض ما إذا كان لاعب ليفربول الأبرز محمد صلاح سيلعب النهائي صائما؟ السبت المقبل هو موعد المباراة الذي يوافق العاشر من شهر رمضان الفضيل، غير أن المباراة ستجرى نحو الساعة 08:45 بحسب التوقيت الأوروبي ويرفع آذان المغرب في كييف، البلد المضيف للمباراة، نحو الساعة التاسعة والنصف مساء.
هل سيخوض محمد صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا صائما؟
هل سيخوض محمد صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا صائما؟
محمد صلاح، هل سيلعب الشوط الأول من المباراة على الأقل صائما؟ لا أحد يستطيع الإجابة على هذا السؤال سوى أبو مكة نفسه.
وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقولة تزعم أنها لمحمد صلاح على أنه سيصوم يوم المباراة.
كما نشرت بعض الصحف المصرية على لسان صلاح رفضه الإفطار، بل وأكد لمقربين منه أنه سيصوم هذا اليوم، وأنه تعود التدريب واللعب فى الصيام، مشيراً إلى أن ذلك لن يؤثر عليه، بحسب بعض الصحف المصرية المحلية.
صلاح يرفض مقاضاة رجال الأعمال المصريين الذين استغلوا صورته لبيع منتجات تجارية
فيما رفض لاعب المنتخب الوطنى مقاضاة عدد من رجال الأعمال الذين استغلوا صورته وقميص ليفربول على فوانيس رمضان من دون الرجوع إليه أو لنادي. وأشار صلاح إلى أنه رفض مقاضاتهم لأن هدفه إسعاد الأطفال، كما أن "رمضان" شهر التسامح والخير. وعلى الرغم من أنه كان بإمكانه الحصول على تعويض مادي كبير في حال قرر مقاضاتهم، لكنه رفض ذلك.
كما أيد بعض رجال الأعمال المصريين قرار صلاح باحترامه الصوم خلال النهائي، على رأسهم رجل الأعمال المصري نجيب سويرس والمعروف بحبه وتقديره لصلاح والذي غرد على تويتر مشجعا صلاح على قرار صومه.