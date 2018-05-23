هل سيخوض محمد صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا صائما؟

مع اقتراب موعد لقاء ليفربول و ريال مدريد المرتقب لاسدال الستار على نهائي دوري أبطال أوروبا، يتساءل البعض ما إذا كان لاعب ليفربول الأبرز محمد صلاح سيلعب النهائي صائما؟ السبت المقبل هو موعد المباراة الذي يوافق العاشر من شهر رمضان الفضيل، غير أن المباراة ستجرى نحو الساعة 08:45 بحسب التوقيت الأوروبي ويرفع آذان المغرب في كييف، البلد المضيف للمباراة، نحو الساعة التاسعة والنصف مساء.