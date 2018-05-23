هل سيفتح سباق التزحلق الإيطالي منافساته لذوي الاحتياجات الخاصة؟

هو أول مشروع في العالم يسمح لذوي الاحتياجات الخاصة أو مبتوري الأطراف بالمشاركة في سباق التعرج الإيطالي الذي يقام ببحيرة غاردا بالقرب من مدينة توربولو.
فابتداء من الموسم الجاري سيصبح بإمكان الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة أن يُظهروا مستوى ضرورياً من المهارات للحصول على عضوية الفدرالية الإيطالية للتزحلق Vela وعضوية AICW والتنافس مع الرياضيين الآخرين.
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ويرأس جمعية المبادرة من أجل المبتورين "Action 4 Amputees" التي تأسست عام 2014 فرانشيسكو فافيتيني. وقد حضر أكثر من 40 شخصاً ممن لديهم أطراف اصطناعية أو مبتوري الأطراف 15 دورة، تم تنظيمها في جميع أنحاء إيطاليا منذ ذلك الحين. 90 بالمئة منهم يستعدون لركوب الألواح والإبحار.
وخلال مهرجان ويند فيستيفال في ديانو مارينا في عام 2016، تم تنظيم أول بطولة عالمية للمعاقين، بمشاركة عشرة رياضيين منحتهم البطلة اليساندرا سينسيني "4 ميداليات أولمبية"، وتم تنظيم سباق القوارب الثاني في تشرين أول/أكتوبر الماضي.