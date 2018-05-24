شاهد: 100 طباخ في نابولي الإيطالية يدخلون "غينيس" بأكبر بيتزا

اجتمع حوالي مئة صانع بيتزا في مدينة نابولي الإيطالية الأربعاء لتحضير أكبر بيتزا مقلية في العالم، وتسجيل رقم قياسي جديد يمكنهم من دخول موسوعة غينيس.
هذه البيتزا مقلية، حيث يتم وضع رقاقتين من العجين وبينهما الحشوة المكونة من الجبنة والطماطم وأنواع من الخضار، لتوضع بعدها في الزيت الساخن. وبلغ طول البيتزا 7 أمتار و16 سنتيمترا".
فرانسيسكو ستورتو، أحد المشاركين في تحصير هذه البيتزا قال:"البيتزا المقلية، وهي احدى أنواع بيتزا النابوليتان التي تطهى بفي لزيت بحرارة عالية، أعشق تحضيرها وتناولها لوجود جبنة الريكوتا فيها، ومع الخضار والزيت المقلي فإن طعمها أقوى".
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سيرجيو ميكو، رئيس جمعية صانعي البيتزا في إيطاليا قال:"في نابولي نحب البيتزا المقلية ونسعى لأن نسجل رقما قياسيا بصنع أكبرها، مع العلم أن أحدا لم يسبقنا بالتقدم في هذه المنافسة".
لوسيا سينيغاغليزي، حكم موسوعة غينيس للأرقام القياسية قالت:"اليوم في نابولي الإيطالية، تم تحطيم رقم قياسي جديد، بأطول بيتزا مقلية، طولها 7 أمتار و16 سنتيمترا".
تحضير هذه البيتزا استغرق ساعات واستخدم فيه الطهاة حوالي 83 كيلوغراما من الطحين، و50 كيلوغراما من جبنة الموزاريلا، و33 كيلوغراما من جبنة الريكوتا، و7 كيلوغرامات من صلصة الطماطم، و15 كيلوغراما من الزبدة، وكمية من الفلفل.