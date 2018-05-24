4 قتلى و 15 جريحاً في تفجير انتحاري في بغداد

قُتل أربعة أشخاص وأُصيب 15 آخرون في هجوم انتحاري في العاصمة العراقية بغداد الخميس. ووقع الانفجار في منطقة الشعلة ذات الأغلبية الشيعية شمال غرب المدينة، حيث فجر الانتحاري نفسه بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية العراقية عند مدخل متنزه الصقلاوية.
وقال أحد سكان المدينة تعليقاً على الهجوم : " سمعنا دوي انفجار في مدينة الشعلة قرب المتنزه مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وهذا العمل جبان ولن يقبله الله خاصة اننا في شهر رمضان "
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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لمنه يحمل بصمات تنظيم " داعش" .وكانت تنظيم الدولة الإسلامية قد أعلن سابقاً مسؤوليته عن هجمات سابقة على قوات الأمن وأماكن عامة في مناطق ذات أغلبية شيعية ، كما أعلن مسؤوليته عن الهجوم الأخير الذي استهدف الطارمية التي تبعد 15 كيلو متراً شمال بغداد.
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