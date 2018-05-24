اكتشاف جمجمة حيوان في أمريكا قد تغير معتقد عمره 15 مليون سنة

تقدم جمجمة متحجرة لمخلوق صغير وجدت في ولاية يوتا الأمريكية تحت عظمة قدم ديناصور نظرة ثاقبة عن واحدة من أكثر مجموعات الثدييات بدائية ودفعت العلماء إلى إعادة النظر في توقيت تفكك القارة الأرضية العملاقة (بانجيا) الذي نتج عنه قارات الكرة الأرضية المعروفة الآن.

ووصف العلماء يوم الأربعاء جمجمة حيوان ثديي بدائي صغير من العصر الطباشيري يطلق عليه "سيفليودون واكارموستش" في حجم أرنب بري صغير عاش قبل 130 مليون عام و يتمتع بصفات تشير إلى أنه يمتلك حاسة شم قوية وربما كان حيوانا ينشط في الليل.