شاهد: متجر يصنع حلوى بأعلام ألوان المنتخبات المشاركة في المونديال

أنتج متجر في بولندا حلوى مصنوعة يدويا بنكهات مختلفة، مزينة بألوان أعلام اللمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في روسيا خلال شهر يونيو/ حزيران القادم.
بالاستعانة بوصفة تعود إلى القرن السابع عشر قام المتجر الصغير في بلدة جدانسك البولندية بطرح "حلوى كأس العالم" بألوان أعلام المنتخبات المختلفة التي ستشارك في البطولة.
ويجهز المتجر هذه الحلوى المميزة للآلاف من المشجعين المتوقع أن يتدفقوا قبل البطولة على المدينة الواقعة على مسافة 150 كيلومترا من مدينة كاليننغراد الروسية التي ستستضيف بعض المباريات وذلك تفاديا لأسعار الفنادق الباهظة في روسيا.
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وتقام مباريات كرواتيا ونيجيريا وصربيا أمام سويسرا وإسبانيا أمام المغرب وانجلترا أمام بلجيكا في دور المجموعات في مدينة كاليننغراد.
وتأتي هذه الحلوى في 60 نكهة مختلفة منها الكمثرى والورد والملح والفراولة ويمكن تذوقها في المتجر. لكن بالنسبة لمشجعي كأس العالم فإنهم لن يختاروا نكهاتهم المفضلة وإنما ألوان ملابس فرقهم الوطنية، وعلى سبيل المثال يتيح المتجر لمشجعي انجلترا حلوى تحمل صليب سان جورج الذي يميز علمهم.
ويعد المتجر مشجعي كل الفرق بالحصول على حلوياتهم المفضلة بالإضافة إلى تلك الخاصة بمنافسيهم رافعا شعار "إذا كنت لا تستطيع هزيمتهم فيمكنك أن تأكلهم".