لقي شخصان حتفهما وأصيب 15 آخرون بجروح، قرب مدينة تورين في شمال إيطاليا، إثر اصطدام قطار بشاحنة عالقة بممر السكة على الطريق.
قتيلان في تصادم قطار ركاب بشاحنة شمال إيطاليا
قتيلان في تصادم قطار ركاب بشاحنة شمال إيطاليا
وانحرفت العربة الرئيسية وعربتان أخريان عن السكة خلال الحادث الذي وقع في قرابة منتصف ليل الأربعاء/الخميس (21:30 بتوقيت غرينتش)، حسب وسائل إعلام إيطالية.
وقالت مصادر طبية إن سائق القطار قتل على الفور، فيما توفي أحد الركاب لاحقاً أثناء نقله إلى المستشفى.
وتظهر لقطات بثتها وسائل الإعلام، فرق الإغاثة في مكان الحادث ونقل عن عمال الانقاذ قولهم إن أحد الركاب اصيب بجروح خطيرة وتوفي لاحقاً بينما أصيب 15 آخرون بجروح أقل خطورة.
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وحسب وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" فإن الحادث وقع بعد نحو 50 دقيقة من بدء القطار رحلته المقررة من تورينو إلى ضاحية إيفريا. وأضافت الوكالة أن سائق الشاحنة نجا من الاصابة وأن الشاحنة تحمل لوحة ترقيم ليتوانيا وكانت متجهة الى مستودع ليس بعيداً.
وحسب تعليق شركة السكك الحديدية الإقليمية فإن حاجز السكك الحديدية قد انخفض بشكل صحيح قبل اقتراب القطار، ولكن لأسباب غير معروفة، تحطمت الشاحنة عند الحاجز، وانتهى بها الأمر على المسارات.