قتيلان وجرحى في حادث اصطدام قطار بشاحنة نقل بضائع في إيطاليا
أكدت خدمات الطوارئ في إيطاليا مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في حادث اصطدام قطار بشاحنة بضائع في إقليم بيدمونت بشمال البلاد. وقالت شركة القطارات الحكومية إن القطار المكون من خمس عربات اصطدم بالشاحنة، في وقت متأخر من أمس الأربعاء بعد أن اخترقت شاحنة بضائع ثقيلة حاجزا، وعلقت على القضبان بين مدينتي رودالو وكالوزو. وتوفي سائقي القطار والشاحنة في الحادث.ويربط القطار المحلي بين تورينو عاصمة الإقليم ومدينة إيفريا الشمالية. وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المميتة على شبكة السكك الحديدية الإيطالية.