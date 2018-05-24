الأزهر يستنكر صورة للسفير الأمريكي تظهر فيها القدس دون المسجد الأقصى

استنكر الأزهر بشدة الخميس الصورة التي ظهر فيها السفير الأمريكي لدى إسرائيل وأمامه لوحة ضمت بناء للهيكل اليهودي مكان قبة الصخرة، وشدد على أن القدس ستظل عاصمة للدولة الفلسطينية وأن المسجد الأقصى "دونه أرواح المسلمين".

وقال الأزهر في بيان "إن الأزهر تابع باستنكار شديد الصورة المتداولة عبر عدد من وسائل الإعلام لاستعراض ديفيد فريدمان السفير الأمريكي لدى الاحتلال الصهيوني صورة لمدينة القدس المحتلة دون المسجد الأقصى وقبة الصخرة ويظهر فيها ما يسمى بالهيكل المزعوم".