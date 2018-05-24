تستعد الجزائر لفرض رسوم جمركية جديدة تبلغ زيادتها ما بين 60 و200 بالمئة على السلع تامة الصنع وذلك في إطار جهود تهدف لتعويض انخفاض صادرات الطاقة.
وجاء هذا القرار ضمن وثيقة رسمية، لكن لم تذكر الوثيقة أية تفاصيل أخرى عن المنتجات التي ستتأثر بالقرار.
الحكومة تستعد لتطبيق رسوم جمركية جديدة تصل إلى 200 بالمئة
تستعد الجزائر لفرض رسوم جمركية جديدة تبلغ زيادتها ما بين 60 و200 بالمئة على السلع تامة الصنع وذلك في إطار جهود تهدف لتعويض انخفاض صادرات الطاقة.
وجاء هذا القرار ضمن وثيقة رسمية، لكن لم تذكر الوثيقة أية تفاصيل أخرى عن المنتجات التي ستتأثر بالقرار.
وتتبنى الحكومة الجزائرية سياسة تقشف بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط، حيث أدت تلك السياسة إلى ارتفاع الأسعار وندرة بعض المنتجات في الأسواق.
وتعاني الجزائر من انخفاض إيرادات النفط والغاز الحيوية، التي تشكل ما يصل إلى 60 بالمئة من الميزانية و95 بالمئة من الصادرات، إلى النصف منذ عام 2014.
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