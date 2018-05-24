طرد مهاجرين أفارقة من الجزائر للاشتباه في انتمائهم إلى "أنصار الدين"

أكدت مصادر أمنية جزائرية أنّ السلطات قررت طرد 105 رعية من مالي بسبب عضويتهم في جماعة "أنصار الدين" حيث أصدرت المحكمة في الجزائر العاصمة قرارا بطرد ماليين يشتبه في انتمائهم إلى الجماعة المتشددة. ويعدّ هذا الإجراء هو الأول من نوعه، الذي تتخذه الجزائر ضد الجماعة المتشددة.

وكانت الأمم المتحدة، قد دعت السلطات الجزائرية منذ يوم إلى الكف عن اعتقال وطرد المهاجرين القادمين من افريقيا جنوب الصحراء، والذين يقيمون على الأراضي الجزائرية.