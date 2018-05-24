رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش: علينا حل مشكلة الهجرة خارج الحدود الأوروبية

ضيفي هنا في مؤتمر غلوبسيك في براتيسلافا ، رئيس الوزراء أندريه بابيش. أهلا بكم في غلوبال كونفرسيشن.

أندريه بابيش ثاني أغنى رجل في جمهورية التشيك، حسب فوربس، ارتقى إلى السلطة السياسية خلال 6 سنوات فقط بوعود تقضي بالتخلص من الفساد والنخبة السياسية القديمة. رئيس حكومة الأقلية التي تصطف مع دول فيزغراد (هي مجموعة أربع دول: جمهورية التشيك وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا) في الاتحاد الأوروبي.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

تدعوك الصحافة الأجنبية بدونالد ترامب التشيك. هل تعجبك هذه المقارنة أم تزعجك؟

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

لا تقرأ الأخبار الزائفة. هناك الكثير من الكذب ضمن ما تنشره بعض الصحف الخاصة في جمهورية التشيك. وهي لا تعجبني، لأن لدينا شيئا واحدا مشتركا: هو أننا متزوجان من تشيكية. وبصدد الحديث عن ثاني أغنى تشيكي، أعتقد أن كل هذه الأرقام ليست واقعية، لذا... لكن صدقني، أخذ الوضع بالتحسن في التشيك مع انطلاقة عملي السياسي فيما تتراجع أعمال شركتي.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

إذن، أنت تحاول تشكيل حكومة خلال الفترة القصيرة المقبلة. هل تعتقد أنك ستنجز هذا قريبا؟ هل ستتمكن من إدارة الحكومة؟ أم ستكون هناك انتخابات جديدة؟

(تسلم بابيش منصبه في كانون الأول/ديسمبر، لكنه يتطلع إلى تشكيل تحالف مع الشركاء، لأنه لن ينجح بالتصويت على مشاريع قوانينه منفردا. في 24 أيار/مايو، قرر الحزب الاشتراكي التشيكي أنه وإن دخل في تحالف مع حزب بابيش، فستبقى حكومة الأقلية وستحتاج إلى دعم خارجي من الحزب الشيوعي.)

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

لا، نحن نحكم. نحن نعمل بجد، لذا، تتخذ الحكومة مواقف فعلية تجاه الاقتراحات الفردية بشأن كل قانون ثم نقرر، ونحاول إعادة هيكلة الدولة، وبالطبع، هذه الصيغة الأفضل لعمل الحكومة، لأننا أقلية في الحكومة. قمت بتعيين جميع الوزراء. أعمل 18 ساعة يوميا، وأعمل أيام الآحاد. أعمل أكثر مما كنت أعمل في شركتي الخاصة. لكن المشكلة، بالطبع، هي الدولة وليست الشركة.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

أنت تنتقد الاتحاد الأوروبي نوعا ما الآن. ما هي مشكلتك الرئيسة؟ إن ترتب عليك أن تحدد شيئا معينا، المشكلة الرئيسة، ما هي؟

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

أنا لا أنتقد، أنا مؤيد جدا للاتحاد الأوروبي. لذا، علينا تحقيق الحريات الأربع، هذا هو الأساس. حرية تنقل الناس والبضائع والخدمات ورأس المال. وبالطبع، نحن نناضل من أجل كلمة أكبر للدول الأعضاء مقارنة مع "المفوضية".

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

حسنا، لكنك تنتقد الاتحاد الأوروبي لتباطئه وعدم فعاليته... ألا تعتقد أن انعدام الفعالية يعود بشكل ما إلى حقيقة أنه يترتب عليهم التوافق على كل شيء مع كل دولة عضو؟

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

نعم، هذا محتمل، هذا هو الواقع، لكن هناك بعض القضايا حيث يجب علينا التحرك بشكل أسرع، وكان الحال كذلك، مع قضية الهجرة، وكانت غلطة المفوضية أن تخرج بنظام الحصص الذي اقترحوه عام 2014، ونحن الآن في عام 2018 ولم نحل مشكلة الهجرة غير المشروعة.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

إذن، دعنا نتكلم عن الحصص. أنت ترفض أي نوع من الحصص. هل يمكنك أن تقدم أي تنازلات؟ لأن الدول الغربية الأعضاء، بعض الدول الغربية الأعضاء، تقول إنها ستفرض ذلك بتصويت الأغلبية، إن لم يتم التوصل إلى تسوية.

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

لقد فعلوها مرة، إن كرروها، فستحدث أثرا سلبيا على الدول المعارضة لهذا. ونحن هنا الدول الأربع في "فيزغراد"، نرفض الحصص.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

لكن، أليس من الأفضل التوصل إلى تسوية، بدلا من اللجوء إلى تصويت الأغلبية؟

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

نحن مستعدون للتضامن، نحن نساعد بالمال ويمكننا إرسال الجنود، ليست هناك مشكلة. لكن علينا أن نحل مشكلة الهجرة خارج حدود القارة الأوروبية، في المناطق الساخنة في الخارج. وأعتقد أنه علينا أن نكون أكثر فعالية، وربما أضعنا الوقت لنكون فعالين في قضية مثل سوريا.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

ما هو رأيك بمجموعة فيزغراد؟ هل يمكن لأعضائها أن يكونوا حازمين، هل يستطيعون صياغة حلف فعال، هل يمكن أن يصبحوا مؤثرين في الاتحاد الأوروبي؟

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

نعم، نحن فعالون جدا، ونمثل 65 مليون مواطن أوروبي ولدينا رؤية مشتركة بشأن قضية الهجرة وميزانية الاتحاد الأوروبي المستقبلية أي المقبلة والتماسك والزراعة وقضايا أخرى.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

إذن، الميزانية الجديدة، ميزانية الاتحاد الأوروبي... أين يمكن إجراء التخفيضات؟ هناك حاجة للتخفيضات نتيجة البركسيت، لكنكم ترفضونها في موازنة الزراعة؟

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

نحن لا نرفض التخفيضات. قلنا إن المهم بالنسبة لنا هو التماسك، وبالطبع، الزراعة مهمة بالنسبة لفرنسا، لكنها مهمة بالنسبة لدول أخرى أيضا، بما في ذلك شرق ألمانيا... نحن على استعداد لبحث زيادة الميزانية لكننا نصر على تأثير أكثر في البرامج. على الأموال التي سنستلمها، أعني الفرق بين الأموال التي نسددها والتي نتسلمها لأن ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة ليست كبيرة إلى هذا الحد.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

دعنا نتحدث عن الفساد. لقد وعدت بمكافحة الفساد في جمهورية التشيك. هل يمكنك أن تذكر بعض الخطوات المحددة التي يمكن أن تطبقها؟

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

بالطبع يمكنني ذكرها. لم تحدث هناك أية فضيحة فساد منذ أن أتيت إلى العمل السياسي في الحكومة. ولا في أي مكان. كنا شفافين جدا، لذا، ننشر جميع العقود، هناك بعض المنظمات لإعادة بناء الدولة، لذا، نساعدهم على الوصول إلى بيانات البرلمان وجميع قوانين مكافحة الفساد.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

لا بد أن أتطرق لمسألة أنك قيد الملاحقة القضائية لإساءة استخدام تمويل الاتحاد الأوروبي.

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

هذا كذب وهو مضحك جدا، أن يأتي أحدهم الآن، بعد مرور 10 سنوات، ليستخدم هذه الأكاذيب.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

إذن، أنت تقول إن أعداءك السياسيين الداخليين هم من أطلق حملة...

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

بالطبع.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

...الملاحقة القضائية. لكن المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال فتح تحقيقا، على خلاف التشيك...

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

المكتب الأوروبي لم يجد شيئا. تعرض هذا القرض للرقابة 9 مرات من قبل أجهزة جمهورية التشيك. ولم يعثروا على شيء. وتم ذلك حسب القواعد القانونية.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

لكن الشرطة التشيكية مازالت مستمرة في التحقيق.

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

نعم، لقد حضرت الشرطة قبل الانتخابات مباشرة، بهدف التأثير على الناخبين. ليس هناك أدلة على هذا الكذب. لا أدلة. لم يسرق أحد شيئا، لا فساد، و... عليك زيارة المزرعة. وسترى. إنها أفضل مثال على مشاركة التمويل الأوروبي والمال الخاص.

(القرض موضوع الحديث، كان قد أنفق على مزرعة سياحية تدعى "عش ستورك". والمشكلة أن القرض كان موجها للأعمال الصغيرة والمتوسطة، ويقول مكتب الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتيال "أولاف" أن شركة عش ستورك كانت جزءا من مجموعة بابيش "آغرو فيرت"، لكنها على الورق كانت من الأعمال الصغيرة والمتوسطة.)

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

هل لديك رؤية حول الاتحاد الأوروبي، كيف يجب أن يكون، حسبما يدور في رأسك؟

رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

ذكرت أنه يجب علينا تحقيق الحريات الأربع، يجب أن يكون هذا شعارا كبيرا بالنسبة لجميع الأعضاء. وفي المستقبل عندما تتمكن جميع هذه الدول من تحقيق ذاتها، يجب أن نحقق الشروط لضم الجميع في الاتحاد الأوروبي، وعندها تصبح القارة الأوروبية بكاملها، يورو واحد ومنطقة شنغن واحدة. أوروبا الآمنة على الحدود والدفاع عن أوروبا على سواحل البحار مسألة سهلة.

موفد يورونيوز غابور تاناكس:

رئيس الوزراء أندريه بابيش، شكرا لكم على مشاركتنا في غلوبال كونفرسيشن.

وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيش:

شكرا.

للمزيد إقرأ على يورونيوز:

كمين للشرطة التشيكية ضد شاحنة تقل لاجئين من سوريا والعراق

"ذئاب الليل" الروسية تتسبب بمناوشات في براغ