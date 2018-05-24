أحرقت بلدية باريس في مارس/أذار2017 جثة امرأة يهودية توفيت في العام 2012 بالخطأ ما تحرمه الديانة اليهودية.
وكانت أنطوانيت فرينك قد دفنت في عام 2012، في الميدان الاجتماعي لمقبرة ثاييس. حيث زار ابنها ميشال بورتين قبر والدته مرتين في السنة.
يهودية نجت من محرقة الهولوكست فأحرقت بلدية بباريس جثتها بالخطأ
أحرقت بلدية باريس في مارس/أذار2017 جثة امرأة يهودية توفيت في العام 2012 بالخطأ ما تحرمه الديانة اليهودية.
وكانت أنطوانيت فرينك قد دفنت في عام 2012، في الميدان الاجتماعي لمقبرة ثاييس. حيث زار ابنها ميشال بورتين قبر والدته مرتين في السنة.
وأوضح بورتين لإذاعة فرانس إنتر حقيقة أن هذه الممارسة محظورة في الديانة اليهودية وأنه لم يبلغ بحرق جثة والدته.
وأضاف ميشال أنه وضع أمام الأمر الواقع، "بالكاد بعد شهر من الموعد النهائي، دون أن يحذرني أحد، ولم يتم إبلاغي بنبش القبر وإخراج الجثة لحرقها. أنا اكتشفت ذلك بنفسي".
يقول ميشيل بورتين: "يصبح الأمر ساخراً عندما تعرف أن والدتي، ليست يهودية فحسب، بل إنها نجت من الهولوكوست"! خطأ يمكن أن يزيد من فضائح حرق الجثة من قبل الدين اليهودي.
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بوعد أشهر من الإجراءات غير الناجحة مع "مدافعين عن الحقوق"، تقدم الإبن في منتصف أيار/ مايو بشكوى "انتهاك حرمة الموتى"، والاعتداء إلى بلدية نانتير في ضواحي باريس.
عمدة باريس بعث خطاب اعتذار إلى ميشيل بورتين. وقالت إن النموذج المرسل إلى العائلات يجب أن يمنع مثل هذه الأخطاء في المستقبل.