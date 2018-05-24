رسالة تنذر 7880 شخصاً بهجوم "لمصاصي الدماء" في مدينة أمريكية

"ربما بتنا بحاجة لتفسير من شخص ما" يتساءل ماتيو ديابل، في مقال كتبه على موقع "أمريكا اليوم"، بعد خبر تلقي المقيمين في مدينة "ليك وورث" القريبة من بالم بيتش، رسالة تحذيرية على هواتفهم النقالة تنذرهم بهجوم لـ مصاصي الدماء، وهو ما أكده مسؤولون في تلك المدينة.

المتحدث باسم المدينة، بين كير أخبر صحيفة "بالم بيتش بوست" بأن تحقيقات خاصة تجري لمعرفة من أرسل هذه الرسالة لحوالي 7880 شخصا خلال حادث انقطاع للتيار الكهربائي دامت 27 دقيقة صباح يوم الأحد 20 مايو/ أيار الماضي.

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التحقيقات الرسمية لم تتوصل إلى تورط أحد الموظفين في هذه القضية، بحسب كير، الذي قال"هذه الرسائل تم التخطيط لها من قبل هناك من يتحكم في إرسالها، في احدى المرات تم ارسال إنذارات بهجوم مخلوقات فضائية على المدينة".