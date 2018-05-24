قال فيسيل كوبي المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم الخميس إنه ضم أندريس انيستا لاعب وسط اسبانيا، الذي سيبدأ فصلا جديدا في مسيرته بعد 16 عاما مع برشلونة.
لاعب نادي برشلونة أندريس إنييستا ينضم رسميا لنادي فيسيل كوبي الياباني
لاعب نادي برشلونة أندريس إنييستا ينضم رسميا لنادي فيسيل كوبي الياباني
وتم تقديم قائد برشلونة السابق البالغ من العمر 34 عاما، والذي أمضى مسيرته بأكملها مع العملاق الاسباني، في مؤتمر صحفي في طوكيو بواسطة هيروشي ميكيتاني مالك كوبي.
وقبل الاعلان الرسمي، نشر انيستا صورة له برفقة ميكيتاني في حسابه على انستغرام قائلا "في طريقي لبيتي الجديد".
وميكيتاني هو رئيس شركة راكوتن الراعي الرئيسي لبرشلونة.