قال مدعون هولنديون يحققون في حادث إسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة رقم إم.إتش17 إن الصاروخ الذي استخدم لإسقاط الطائرة أثناء مرورها في أجواء شرق أوكرانيا عام 2014 أطلقته القوات المسلحة الروسية.
محققون: قاذف الصواريخ الذي استخدم لإسقاط الرحلة الماليزية رقم إم.إتش17 كان يخص القوات المسلحة الروسية
محققون: قاذف الصواريخ الذي استخدم لإسقاط الرحلة الماليزية رقم إم.إتش17 كان يخص القوات المسلحة الروسية
وقال فيلبرت بوليسن رئيس إدارة الجريمة في الشرطة الوطنية بهولندا الخميس إن الصاروخ أطلقته الوحدة العسكرية 53 المضادة للطائرات.
وأضاف في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون "كل المركبات التي كانت ضمن قافلة تحمل الصاروخ تابعة للقوات المسلحة الروسية".
وكانت روسيا نفت ضلوعها في هذا الحادث.كشف محققون أن قاذف الصواريخ الذي استخدم لإسقاط الرحلة الماليزية رقم إم.إتش17 كان يخص القوات المسلحة الروسية.
وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز بوينغ 777 قد أسقطت بواسطة صاروخ في يوليو/ تموز 2014، وأسفر الحادث عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.
وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن المسؤولية عن إسقاط الطائرة الماليزية، إذ اتهمت كييف المخابرات الروسية بالوقوف وراء الهجوم، بينما ذكرت الحكومة الروسية أن الصاروخ أطلق من منطقة خاضعة لسيطرة أوكرانيا.