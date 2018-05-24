كشف محققون أن قاذف الصواريخ الذي استخدم لإسقاط الرحلة الماليزية رقم إم.إتش17 كان يخص القوات المسلحة الروسية.
محققون: قاذف الصواريخ الذي استخدم لإسقاط الرحلة الماليزية رقم إم.إتش17 كان يخص القوات المسلحة الروسية
محققون: قاذف الصواريخ الذي استخدم لإسقاط الرحلة الماليزية رقم إم.إتش17 كان يخص القوات المسلحة الروسية
وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية من طراز بوينغ 777، وتحمل رقم (إم.إتش 17) أسقطت بواسطة صاروخ في يوليو 2014، وأسفر الحادث عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.
وتبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن المسؤولية عن إسقاط الطائرة الماليزية، إذ اتهمت كييف المخابرات الروسية بالوقوف وراء الهجوم، بينما ذكرت الحكومة الروسية أن الصاروخ أطلق من منطقة خاضعة لسيطرة أوكرانيا.