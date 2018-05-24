رئيس الوزراء العراقي يعلن فتح تحقيق بالانتخابات

نقل بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عنه قوله يوم الخميس أن لجنة ستحقق في مزاعم تزوير الانتخابات التي جرت في 12 مايو-أيار، والتي فازت فيها قائمة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، على غير المتوقع، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات.

وتتركز مزاعم التزوير في مدينة كركوك، على الرغم من ورود تقارير عن مخالفات في عدة محافظات. وتركزت المخالفات فيما يخص نظام التبويب المستخدم في ماكينات التصويت الإلكترونية التي استخدمت للمرة الأولى في الانتخابات.