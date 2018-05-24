رئيس الوزراء العراقي يعلن فتح تحقيق بالانتخابات

نقل بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عنه قوله يوم الخميس أن لجنة ستحقق في مزاعم تزوير الانتخابات التي جرت في 12 مايو-أيار، والتي فازت فيها قائمة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، على غير المتوقع، بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات.
وتتركز مزاعم التزوير في مدينة كركوك، على الرغم من ورود تقارير عن مخالفات في عدة محافظات. وتركزت المخالفات فيما يخص نظام التبويب المستخدم في ماكينات التصويت الإلكترونية التي استخدمت للمرة الأولى في الانتخابات.
وقال مكتب العبادي إن اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس الوزراء ستحقق في تلك المزاعم، بينما عبر بعض المرشحين أيضا عن قلقهم بشأن تخويف الناخبين وتقارير عن فوضى في توزيع بطاقات هوية مما أدى إلى حرمان مئات الآلاف من حقهم في التصويت.
وقالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إنها أبطلت بطاقات التصويت من 103 مراكز اقتراع في خمس محافظات بعد عدة أيام من الشكاوى ودعوة من مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق للتحقيق في المخالفات.
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وقال بيان مكتب رئيس الوزراء: "تم تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة، ورئيس جهاز الأمن الوطني، ومستشارية الأمن الوطني، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي، ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات".
وأضاف البيان "للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها وإلزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم الوثائق كافة".
ولم يتسن الوصول لمفوضية الانتخابات للتعليق.
المصدر: رويترز.