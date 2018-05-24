هل "كذب" رئيس الوزراء الإيطالي الجديد عندما حرر سيرته الذاتية؟

لم يلبث رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي وأن استلم مهامه الأربعاء حتى بدأت الانتقادات تنتشر من حوله. منتقدوه أثاروا قضية سيرته الذاتية التي تحمل الكثير من "المبالغات" وعدم الدقة. فهل صحيح كذب رئيس الوزراء الإيطالي الجديد في سيرته الذاتية للحصول على منصب شغل.

دراساته في نيويورك

بحسب ما نشر في هذا السياق، فإن كونتي أورد في سيرته أنه "أنهى بامتياز دراساته في القانون" في الولايات المتحدة. ويقول إنه "أنهى دراساته واستكملها" في جامعة نيويورك لمدة شهر على الأقل كل صيف، في الفترة ما بين 2008 و2012. بينما متحدثة باسم الجامعة قالت لصحيفة نيويورك تايمز إنه ليس هناك تسجيل يشير إلى دراسته في الجامعة. وأنه مُنح إذناً فقط لإجراء بحث بالمكتبة القانونية التابعة للجامعة في الفترة من 2008 و2014.