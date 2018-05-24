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شاهد آذان المغرب و إفطار رمضاني في معبد يهودي ببلجيكا

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شاهد آذان المغرب و إفطار رمضاني في معبد يهودي ببلجيكا

شاهد آذان المغرب و إفطار رمضاني في معبد يهودي ببلجيكا
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Aissa BOUKANOUN
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تناول عدد من المسلمين واليهود في العاصمة البلجيكية بروكسل إفطارا رمضانيا حيث رفع آذان صلاة المغرب داخل المعبد اليهودي ببلدية أوكل-بلجيكا. هذه المبادرة تمثل دعوة للتسامح الديني بين مختلف الأديان.

Aissa BOUKANOUN
الجالية المسلمة مع أفراد من الطائفة اليهودية خلال إفطار رمضان Aissa BOUKANOUN

وحضر الافطار رئيس جمعية اليهود المغاربة في بلجيكا موريس تال وسفير المغرب في بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ الكبرى محمد عامر، الذي تحدث عن ملامح روح التعايش بين اليهود و المسلمين في المغرب، داعيا إلى إحياء روح التضامن و المودة ما بين مختلف الطوائف التي تعيش في أوروبا.

Aissa BOUKANOUN
اليهود و المسلمون وهم ينصتون إلى رفع آذان صلاة المغرب بالمعبد اليهودي ببلدية أوكل-بلجيكا Aissa BOUKANOUN

والمثير للانتباه، أن آذان صلاة المغرب قد رفع داخل المعبد اليهودي، تشار زيون الواقع ببلدية أوكل.

Aissa BOUKANOUN
الجالية المسلمة و اليهودية أثناء إفطار رمضان بالمعبد اليهودي أوكل-بليجكا Aissa BOUKANOUN

وقد رفع آذان صلاة المغرب داخل المعبد اليهودي و استمع الجميع لآيات بينات من القرأن الكريم قرئت على مسامع الحضور.

Aissa BOUKANOUN
جانب من الحضور وفي الصورة سفيرة تشاد ببروكسل Aissa BOUKANOUN

هذا وعاش اليهود إلى جانب المسلمين في المغرب في "انسجام" تام إلى أن اضطروا إلى الهجرة بعدما عاشوا حياة "الشتات" في مختلف بقاع العالم، ورحلوا إلى "إسرائيل".

Aissa BOUKANOUN
جانب من الحضور أثناء تناول وجبة إفطار رمضان رمضان بالمعبد اليهودي بأوكل-بلجيكا Aissa BOUKANOUN

ومن جهة أخرى ومنذ سنة 1948 حتى سنة 1961 هاجر إلى إسرائيل أزيد من 100 ألف يهودي، حيث عملت المنظمات السرية الصهيونية على زرع فكرة الهجرة والتحفيز عليها.

Aissa BOUKANOUN
الطائفة اليهودية تشارك المسلمين إفطار رمضان في المعبد اليهودي باوكل-بلجيكا Aissa BOUKANOUN

واعتبر كثير من الحاضرين في تصريح ليورونيوز، أن هذه المبادرة تعكس روح الإيجابية وأنها تسهم ايضا في تأسيس مبدأ التعايش معا من أجل بناء مستقبل زاهر قائم على الأخوة و التضامن بين جميع الجاليات في أوروبا بشكل عام وبلجيكا على وجه الخصوص.

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