شاهد نوافير الصهارة البركانية تنطلق من جوف الأرض في هاواي

العالم
""أنا غاضب حقا. أنا حزين حقا لأننا نتحدث عن الديمقراطية هنا،وحين يقتل طفل ما هذا بديمقرطية، نحن نريد إحقاق العدالة."
نيل فان سليبي
من بين المتظاهرين
""السيد زوكربيرج مواطن أمريكي،أُجبر على الذهاب إلى البرلمان الأمريكي ولكنه لم مجبرا على الحضور إلى البرلمان لقد قدّم اعتذاره يوم أمس أمام البرلمان الأوروبي"."
أنطونيو تاجاني
رئيس البرلمان الأوروبي
أوروبا
"نحن أحوج ما نكون إلى العمل بمثابرة خلال هذا العام،من أجل تمهيد الطريق أمام الموالين لأوروبا داخل البرلمان الأوروبي.فنحتاج إلى أجوبة شافية،بسبب أن مكمن المشكلة لا يكمن في الحزب السياسي بقدر ما يتلخص،في الأسباب الكامنة وراء تصويت كثير من المواطنين لصالح تلك الأحزاب؟"
أنطونيو تاجاني
رئيس البرلمان الأوروبي
" يتصلون بنا للعمل حين لا يقدر الآخرون على القيام بمهمة العمل التي أوكلت إليهم،ولقد قمت في يوم ما بالعمل لمدة 24 ساعة،ودون توقف، فهناك دائما خطر داهم،أن تكون عرضة للطرد،ولذلك تكون مضطرا للعمل دون أن تتفوه بكلمة اعتراض،حياتنا يستوطنها الخوف،ويومياتنا هي الخوف ذاته."
محمد
العامل بأجر يومي
""بالنسبة لأولئك الذين يقولون إنه لم ينتخب من قبل فإن ردي سيكون كالآتي، إن جوزيبي كونتي كان من ضمن فريقي، وأن 11 مليون ناخب إيطالي صوّتوا لصالحه""
لويجي دي مايو
زعيم حركة "خمس نجوم
" " هذه المحاولة الجديدة لكسر عن غزة تؤكد على إصرار المتضامنين الدوليين على تحقيق هدفهم في كسر الحصار وعلى فضح السياسات الإسرائيلية وانتهاكاتها المتكررة لحقوق الفلسطينيين. وانها من اجل تحقيق هدفها ستترافق مع حملة إعلامية وسياسية للضغط على فارضي هذ"
زاهر بيراوي
رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار - العضو المؤسس في أسطول الحرية-
ثقافة
"ما أنجزناه اليوم يعتبر بنظرنا رمزا استثنائيا يعكس قوة ما تمثلّه هذه المبادرات التي تحفز التعايش والتلاقي معا،هذه المبادرات تقف في أوجه الانكفاء على الذات،و الخوف والشرّ،وتحارب العنف وكذا الكراهية والتمييز"
الأب جاك هانون
من ،الكنيسة الكاثوليكية بيغيناج
" يمكن للاتحاد الأوروبي أن يلعب دور الوسيط الموثوق به ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل تحقيق السلام. الدور الحقيقي لأوروبا هو البدء فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967"."
عبد الرحيم الفرا
-سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي،بلجيكا ولوكسمبورغ
شاهد نوافير الصهارة البركانية تنطلق من جوف الأرض في هاواي
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في الفيديو سباق غريب من نوعه، بين مجموعة من السلاحف، وهو تقليد في حديقة حيوان إنديانابوليس وهو الأكثر شعبية من بين النشاطات التي تقيمها الحديقة.