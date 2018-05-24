إعصار مكونو يضرب سقطرى ويتجه نحو الخليج العربي

مع تعاظم قوة العاصفة المدارية "مكونو" يتحرك مركز الإعصار الآن نحو شبه الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن يصل اليابسة قرب السواحل الحدودية التي تفصل عمان واليمن نهاية هذا الأسبوع.
ويأتي مكونو في أعقاب إعصار "ساغار" المداري الذي تسبب بحدوث فيضانات مفاجئة دمرت العديد من منازل وشردت مئات الآلاف وقتلت 50 شخصا في الصومال قبل أقل من أسبوع، بحسب وكالات أنباء صومالية.
ومع سرعة رياح وصلت لـ 145 كيلومترا في الساعة يوم الخميس، تم تصنيف "مكونو" من قبل وكالة الأرصاد الجوية الرسمية في الهند على أنه عاصفة مدارية إعصارية شديدة جداً تتبع الفئة الأولى على مقياس "سافير-سمبسون" لقوة الأعاصير.
ويتوقع خبراء الطقس أن تخف حدة الإعصار مع تحركه للشمال باتجاه اليابسة عند سواحل شبه الجزيرة العربية، وبأن يتحول عندئذ لعاصفة من الفئة الثالثة. وسيمر مسار الإعصار من الحدود الغربية لليمن والشرقية لعمان يوم الجمعة أو خلال الصباح الباكر من يوم السبت. ويكون مدخل الإعصار لليابسة قريبا من مدينة صلالة، ثالث أكبر المدن في عمان.
وعانت جزيرة سقطرى في الأيام الماضية من الاثار المدمرة لإعصار "مكونو"، حيث أدى المطر المتواصل لحدوث فيضانات هائلة كان تأثيرها المدمر في الجزيرة أكبر من تأثير الرياح العاتية المرافقة لها.
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أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم عبد الله المسند نشر على حسابه الرسمي على موقع تويتر صورا حرارية ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية لمركز الإعصار ومسار حركته.
وسبق أن تعرضت نفس المنطقة في جنوب عمان لإعصار مداري قوي في 3 نوفمبر-تشرين الثاني من العام 2011. حيث جلب الإعصار الذي سمي وقتها "كايلا" حوالي 70 سنتمترا من الأمطار إلى الجبال بالقرب من مدينة صلالة، وحدثت فيضانات هائلة في معظم أنحاء البلاد، قتل خلالها مالا يقل عن 14 شخصا.