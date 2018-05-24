إعصار مكونو يضرب سقطرى ويتجه نحو الخليج العربي

مع تعاظم قوة العاصفة المدارية "مكونو" يتحرك مركز الإعصار الآن نحو شبه الجزيرة العربية، ومن المتوقع أن يصل اليابسة قرب السواحل الحدودية التي تفصل عمان واليمن نهاية هذا الأسبوع.

ويأتي مكونو في أعقاب إعصار "ساغار" المداري الذي تسبب بحدوث فيضانات مفاجئة دمرت العديد من منازل وشردت مئات الآلاف وقتلت 50 شخصا في الصومال قبل أقل من أسبوع، بحسب وكالات أنباء صومالية.