رئيس المخابرات البريطانية يرحب بأبناء المهاجرين في صفوف جهازه

للمرة الأولى يعلن جهاز المخابرات البريطاني (M.I.6) بسماحه لأبناء المهاجرين بالانضمام إلى صفوفه حيث تمّت إذاعة أول إعلان تلفزيوني له على الإطلاق.
أليكس يانجر رئيس جهاز المخابرات والمعروف رمزا بحرف "سي" أعلن إلغاء قاعدة كانت تطلب أن يكون والدا الموظفين في الجهاز بريطانيين، وسيكون المطلوب الآن فقط أن يكون من يوظفه الجهاز بريطاني المولد.
قال يانجر للصحفيين "أريد أن أنتهز تلك الفرصة لأقوض خرافة لا زالت تتسبب كثيرا في استبعاد مرشحين محتملين لأنفسهم... رسالتي بسيطة: ليس لدينا ضابط مخابرات "قياسي".. إذا كان لديك ما يلزم فتقدم لتنضم إلينا".
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يأتي هذا التغير في الوقت الذي بث فيه الجهاز أول إعلان تلفزيوني في تاريخه الذي يرجع إلى 109 أعوام مساء يوم الخميس، حيث أطلق جهاز المخابرات حملة توظيف تستهدف النساء ممن لديهن أطفال وأشخاصا من أصل أفريقي ومن أقليات عرقية لتعزيز التنوع بين موظفيه. فيما بدا وكأنه محاولة من الجهاز لكسر الصورة النمطية لعميل الاستخبارات، والتي ساعد بتشكيلها بطل الأفلام السينمائية والعميل الأكثر شهرة "جيمس بوند" في قصصه الخيالية.
وينتهي الإعلان بجملة تقول "إم.آي 6، نحن مثلك تماما".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال وزير البيئة البريطاني مايكل غوف خلال كلمة ألقاها في مركز دراسات "بوليسي اكستشينغ" إن بلاده أصبحت أكثر ترحيبا بالمهاجرين منذ أن صوتت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.