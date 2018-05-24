قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الخميس إن كوريا الشمالية هدمت بالكامل موقع بونجي-ري للتجارب النووية لضمان الشفافية في عملية وقف التجارب النووية. وأضافت أن هدم الموقع "أغلق بالكامل مداخل الأنفاق" مشيرة إلى أن نفقين هناك كانا معدين للاستخدام لإجراء "تجارب نووية قوية تحت الأرض".
كوريا الشمالية تبدأ بتفكيك أحد مواقع تجاربها النووية
كوريا الشمالية تبدأ بتفكيك أحد مواقع تجاربها النووية
وذكرت الوكالة أن الهدم لم يسبب أي تسرب لمواد إشعاعية ولم يكن له تأثير سلبي على البيئة المحيطة. وقالت الوكالة "وقف التجارب النووية عملية مهمة نحو نزع السلاح النووي".
وكانت وسائل إعلام كورية جنوبية قد قالت صباح الخميس إن كوريا الشمالية أوفت بتعهدها بتفجير أنفاق تستخدم لإجراء تجارب نووية الخميس أمام مجموعة من الصحفيين الأجانب، وذلك في إطار خطوات خففت من حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، وعززت احتمالات عقد قمة مع الولايات المتحدة.
وأجرت كوريا الشمالية كل تجاربها النووية في موقع بونجي-ري المؤلف من أنفاق محفورة تحت جبل مانتاب في شمال شرق البلاد.
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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سبق له وأن لمح بتأجيل القمة المرتقبة مع كوريا الشمالية عند لقائه رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن ضمن إطار تحديد استراتيجية مشتركة في التعامل مع كوريا الشمالية، لكن اللقاء تحول إلى اجتماع أزمة، وخاصة بعد تهديد بيونغ يانغ الأسبوع الماضي باحتمال انسحابها من القمة.
نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس صرح أن مصير كوريا الشمالية سيكون مثل ليبيا إذا لم تتوصل لاتفاق نووي مع واشنطن وهو ما أثار غضب كوريا الشمالية، وما دعا المتحدثة باسم الخارجية للقول بأن بلادها ستعيد النظر في القمة المنتظرة، حيث وصفت تصريحات بنس بأنها "حمقاء".
المصدر: رويترز