تستعد شركة أوروس الروسية الجديدة المنتجة لسيارة الليموزين التي أقلت الرئيس فلاديمير بوتين في يوم تنصيبه، لطرح سيارة رباعية الدفع من نفس الطراز في الأسواق.
الشركة التي صنعت سيارة ليموزين بوتين ستطرح سيارة "رباعية الدفع" قريباً
الشركة التي صنعت سيارة ليموزين بوتين ستطرح سيارة "رباعية الدفع" قريباً
وخلال عرض رسمي أقامته الشركة في موسكو قال وزير التجارة الروسي دينيس مانتوروف "إنه سيكون هناك نموذج جاهز من السيارة رباعية الدفع بحلول نهاية هذا العام، وسيبدأ طرحها في الأسواق العام القادم".
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وكان أول ظهور علني لسيارة الليموزين الجديدة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي. السيارة من فئة كورتيج ومن المقرر أن تشمل في المستقبل سيارة سيدان وشاحنة صغيرة وسيارة للطرق الوعرة.
ويتوقع أن تصبح الليموزين الجديدة الوريثة لسيارات زيل الروسية الصنع، التي نقلت القادة السوفييت لعشرات السنين.