ستيف بانون يتحدث ليورونيوز عن الشعبوية ورسمها لمستقبل السياسات

يقوم ستيف بانون المستشار السابق للرئيس الامريكي دونالد ترامب ومدير حملته الماضية بجولة أوروبية، وقد توقف هذا الأسبوع في المجر، ليتوجه بخطاب تحت عنوان: "الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب أولا، وتأثير ذلك في أوروبا الوسطى".

وقد أجرت يورونيوز مقابلة مع بانون، تعلقت بأهم المسائل السياسية التي تمس أوروبا في الوقت الراهن، وأرادت يورونيوز أن نعرف ما الذي يتطلع إلى إنجازه بانون في المستقبل.