سوريا تتحدث عن قصف لقوات التحالف استهدف مواقعها العسكرية وأمريكا تنفي

أعلن الإعلام الرسمي السوري ووحدة الإعلام الحربي التابعة لجماعة حزب الله اللبنانية في ساعة مبكرة من صباح الخميس ان التحالف بقيادة الولايات المتحدة استهدف مواقع للجيش السوري في صحراء سوريا لكن مسؤولين عسكريين أمريكيين نفوا أي علم لهم بشن ضربات.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله "تعرضت بعض مواقعنا العسكرية بين البوكمال وحميمية فجر اليوم لعدوان شنه طيران التحالف الأمريكي".
وذكرت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله، حليف دمشق، أن الضربات وقعت قرب منشأة تعرف باسم المحطة الثانية "تي2" وتقع قرب الحدود مع العراق وعلى بعد نحو 100 كيلومتر غربي نهر الفرات حيث يدعم التحالف مقاتلين على الأرض في مواجهة تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية.
من جهتها نفت واشنطن شن ضربات جوبة على سوريا وقال الكابتن بيل أوربان المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية لرويترز "ليست لدينا أنباء عن ضربة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد أهداف أو قوات موالية للنظام السوري".
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية طالبا عدم ذكر اسمه "ليست لدينا معلومات تدعم هذه التقارير".
وظل معظم شرق سوريا تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية حتى العام الماضي عندما انتزعت حملتان منفصلتان، إحداهما للجيش السوري المدعوم من روسيا وإيران وحزب الله والأخرى لفصائل كردية وعربية مقاتلة يدعمها التحالف بقيادة الولايات المتحدة، السيطرة على معظم أراضي المنطقة.
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وحال الاتصال بين روسيا والولايات المتحدة دون اشتباكات كثيرة بين الحملتين لكن التحالف قصف قوات موالية للحكومة السورية قائلا إنها كانت تحاول الهجوم على مواقع تابعة له.
ويدير الجيش الأمريكي الذي يعمل خارج نطاق التحالف قاعدة في التنف بصحراء شرق سوريا قرب الحدود مع العراق والأردن وقصف قوات موالية للحكومة كانت على طريق يؤدي إليها.